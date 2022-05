India: lavoratrici senza utero per essere più produttive: 'Le sacrificate dello zucchero' (Di giovedì 19 maggio 2022) In India , nel distretto di Beed, principale zona di produzione dello zucchero di canna , il 36% delle lavoratrici agricole sono senza utero dopo aver subito un intervento di ablazione totale, spesso ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 19 maggio 2022) In, nel distretto di Beed, principale zona di produzionedi canna , il 36% delleagricole sonodopo aver subito un intervento di ablazione totale, spesso ...

