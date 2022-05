Incubo canone Rai per gli italiani | batosta terrificante in arrivo

Advertising

infoiteconomia : Canone Rai, l’incubo dei 300 euro da pagare potrebbe diventare realtà dal 2023: una batosta per le famiglie - avatar1dory : Buongiorno a tutti ?? A rovinarmi la giornata ci pensa questa notizia ?? -

Telefonino.net

Gli occupanti non paganodi locazione ed in diversi casi dispongono di allacciamenti abusivi ... Leggi anche Case occupate a Napoli, l'della nonnina 90enne: mobili tra i rifiuti e ......per la cedolare secca sono distinte in "ordinaria" (21%) e agevolata (10%) per gli affitti a... L'catasto Comuni e Agenzia delle entrate saranno investiti di nuovi poteri con lo scopo di ... Canone Rai: si affaccia l'incubo dei 300 euro l'anno Il Canone Rai fa discutere e porta i contribuenti all’interno di un vero e proprio incubo, un importo di 300 euro da corrispondere a partire dal 2023. (InformazioneOggi.it) Ne parlano anche altri ...Canone Rai, dopo il cospicuo aumento dei generi alimentari e dell'energia, anche il balzello sulla tv potrebbe aggravare la situazione degli italiani ...