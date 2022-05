Incredibile retroscena di mercato su Pogba: c’entra il Manchester City! (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo quanto riferito da Tancredi Palmeri sul proprio profilo “Twitter“, Paul Pogba sarebbe stato molto vicino al Manchester City, accordo però poi sfumato. Il “Times” infatti conferma il fatto che il centrocampista francese abbia deciso di rinunciare al trasferimento alla squadra di Guardiola per timore della reazione dei tifosi dello United. calciomercato Pogba CityIl Polpo si sarebbe trasferito a parametro zero agli accerimi rivali, con l’aggravante di essere stato per lungo tempo capitano dei Red Devils. Una mossa che non si sarebbe mai potuto perdonare. La sua partenza però rimane certa ed in pole restano il PSG e la Juventus, con quest’ultima che sembra essere molto vicina a chiudere l’accordo che riporterebbe il campione del mondo del 2018 ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondo quanto riferito da Tancredi Palmeri sul proprio profilo “Twitter“, Paulsarebbe stato molto vicino alCity, accordo però poi sfumato. Il “Times” infatti conferma il fatto che il centrocampista francese abbia deciso di rinunciare al trasferimento alla squadra di Guardiola per timore della reazione dei tifosi dello United. calcioCityIl Polpo si sarebbe trasferito a parametro zero agli accerimi rivali, con l’aggravante di essere stato per lungo tempo capitano dei Red Devils. Una mossa che non si sarebbe mai potuto perdonare. La sua partenza però rimane certa ed in pole restano il PSG e la Juventus, con quest’ultima che sembra essere molto vicina a chiudere l’accordo che riporterebbe il campione del mondo del 2018 ...

Advertising

infoitcultura : Uomini e Donne, ex tronista riceve proposta per film porno: incredibile retroscena - Michael87581022 : ??[ INCREDIBILE ] ?? MAROTTA SVELA UN RETROSCENA??NELLA SUA INTERVISTA??RILA... - Luxgraph : Jacobs, incredibile retroscena: 'Ho tolto il dente del giudizio per andare più veloce' - infoitsport : Mourinho colpito da un giocatore della Roma: il retroscena è incredibile - infoitcultura : Alberto di Monaco e Charlene, un contratto per salvare le apparenze? L'incredibile retroscena -