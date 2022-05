Incidente all’Aquila: “Ho visto un bimbo sotto le ruote dell’auto” (Di giovedì 19 maggio 2022) Brutto Incidente: un’auto che era parcheggiata sfonda il cancello di un asilo all’Aquila travolgendo sei bambini, uccidendone uno e ferendone cinque. Incidente all’Aquila: “Sei bambini sono stati travolti dall’auto e per uno di loro non c’è stato nulla da fare” Una macchina ha travolto l’asilo mentre i bambini giocavano tra scivoli e giostre. Erano tutti bambini tra i quattro e i cinque anni ed in un manciata di secondo la Volkswagen passat station wagon era all’interno del cortile solo in parte frenata da un’inferriata esterna. Sei bambini sono stati travolti e per uno di loro, Tommaso, non c’è stato nulla da fare. Nonostante la rianimazione sul posto e poi le cure in ospedale, non ce l’ha fatta, aveva solo quattro anni, era nato nel 2018. Racconta una mamma che “Tommaso era dolcissimo ho ancora davanti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Brutto: un’auto che era parcheggiata sfonda il cancello di un asilotravolgendo sei bambini, uccidendone uno e ferendone cinque.: “Sei bambini sono stati travolti dall’auto e per uno di loro non c’è stato nulla da fare” Una macchina ha travolto l’asilo mentre i bambini giocavano tra scivoli e giostre. Erano tutti bambini tra i quattro e i cinque anni ed in un manciata di secondo la Volkswagen passat station wagon era all’interno del cortile solo in parte frenata da un’inferriata esterna. Sei bambini sono stati travolti e per uno di loro, Tommaso, non c’è stato nulla da fare. Nonostante la rianimazione sul posto e poi le cure in ospedale, non ce l’ha fatta, aveva solo quattro anni, era nato nel 2018. Racconta una mamma che “Tommaso era dolcissimo ho ancora davanti ...

