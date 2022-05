Inchiesta Provincia, domani si va in Tribunale. E sale il pressing su Lombardi (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEntra nella fase cruciale l’Inchiesta che il 24 novembre scorso ha scosso la Provincia di Benevento, decapitandone il vertice politico. Nel mirino della Procura sannita, si ricorderà, finivano 11 gare di appalto gestite dalle Province di Benevento e Caserta e dal Comune di Buonalbergo. Otto le persone inizialmente finite agli arresti domiciliari – e tra questi l’allora numero uno della Rocca Antonio Di Maria – in un’Inchiesta che vede indagate 22 persone tra ex amministratori, imprenditori e liberi professionisti. Varie le accuse contestate: corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, tentativo di induzione indebita a dare o a promettere altre utilità, tentativo di concussione, turbata libera scelta del contraente e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEntra nella fase cruciale l’che il 24 novembre scorso ha scosso ladi Benevento, decapitandone il vertice politico. Nel mirino della Procura sannita, si ricorderà, finivano 11 gare di appalto gestite dalle Province di Benevento e Caserta e dal Comune di Buonalbergo. Otto le persone inizialmente finite agli arresti domiciliari – e tra questi l’allora numero uno della Rocca Antonio Di Maria – in un’che vede indagate 22 persone tra ex amministratori, imprenditori e liberi professionisti. Varie le accuse contestate: corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, rivelazione di segreti d’ufficio, emissione di fatture per operazioni inesistenti, tentativo di induzione indebita a dare o a promettere altre utilità, tentativo di concussione, turbata libera scelta del contraente e ...

Advertising

anteprima24 : ** Inchiesta #Provincia, domani si va in Tribunale. E sale il pressing su Lombardi ** - gallina_di : Morta dopo 4 dosi di vaccino in 5 mesi, l’inchiesta va verso l’archiviazione: «Nessun nesso» - La Provincia Pavese… - SanSeveroNews : A fine aprile, il senatore NICOLA MORRA, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle… - BomberiniL : @matteorenzi Immagino che al capitolo 6 MOSTRO si scriva dell'inchiesta sulla sparizione di FONDI EUROPEI DEL COMUN… - verita2019 : Assassini!!! La Provincia Pavese: Morta dopo 4 dosi di vaccino in 5 mesi l’inchiesta va verso l’archiviazione. -