In Europa sbarca il pieghevole Huawei Mate Xs 2 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Huawei Mate Xs 2, dopo essere stato presentato in Cina, giunge ufficialmente anche sul mercato europeo, per il momento, però, solamente in Germania. Si tratta di uno smartphone pieghevole appartenente alla categoria top di gamma e che, rispetto al suo predecessore, si presenta con un peso più ridotto, in alluminio ultra-leggero, una cerniera Falcon Wing con doppia rotazione, molto più resistente all'usura e capace di offrire un processo di ottimizzazione migliore. A differenza del Samsung Galaxy Z Fold, lo schermo del nuovo Huawei Mate Xs 2 resta piegato verso l'esterno anziché verso l'interno. Questa particolarità tecnica non può che portare interessanti vantaggi: infatti, non occorre la presenza di un display apposito esterno, il numero di fotocamere sono risparmiate, il device si presenta ...

