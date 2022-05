In Cina si continuano a estrarre un sacco di bitcoin (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo il giro di vite dell'estate scorsa contro le attività di mining, il paese torna al secondo posto per potenza di calcolo della rete, dopo gli Stati Uniti. Lo rivela una ricerca del Cambridge Center for Alternative Finance Leggi su wired (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo il giro di vite dell'estate scorsa contro le attività di mining, il paese torna al secondo posto per potenza di calcolo della rete, dopo gli Stati Uniti. Lo rivela una ricerca del Cambridge Center for Alternative Finance

Advertising

ItaliaStartUp_ : In Cina si continuano a estrarre un sacco di bitcoin - IANMILIN : Cina a Usa,si sta formando situazione pericolosa su Taiwan - Gio_Scorza : RT @LieraMarco: Tesla viene esclusa dalla versione ESG dell’indice S&P 500 mentre Exxon (petrolio), Apple (che fa assemblare in Cina in con… - EmanueleRomitti : RT @LieraMarco: Tesla viene esclusa dalla versione ESG dell’indice S&P 500 mentre Exxon (petrolio), Apple (che fa assemblare in Cina in con… - ntunucciu10 : RT @LieraMarco: Tesla viene esclusa dalla versione ESG dell’indice S&P 500 mentre Exxon (petrolio), Apple (che fa assemblare in Cina in con… -