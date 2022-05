In arrivo su Disney+ il documentario su Elton John con filmati inediti: tutto su Goodbye Yellow Brick Road (Di giovedì 19 maggio 2022) Il documentario su Elton John si chiamerà Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And The Years That Made His Legend. Il progetto prende inevitabilmente il nome da Goodbye Yellow Brick Road, lo storico album che il cantautore britannico ha pubblicato nel 1973 e che includeva la bellissima Candle In The Wind. Il nome dell’album ha ispirato anche il tour d’addio Farewell Yellow Brick Road – The Final Tour che toccherà anche l’Italia con l’unica data a Milano il 4 giugno 2022 allo Stadio San Siro. Il documentario su Elton John sarà co-diretto da ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilsusi chiamerà: The FinalPerformances And The Years That Made His Legend. Il progetto prende inevitabilmente il nome da, lo storico album che il cantautore britannico ha pubblicato nel 1973 e che includeva la bellissima Candle In The Wind. Il nome dell’album ha ispirato anche il tour d’addio Farewell– The Final Tour che toccherà anche l’Italia con l’unica data a Milano il 4 giugno 2022 allo Stadio San Siro. Ilsusarà co-diretto da ...

