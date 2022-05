In America c’è stato il primo crimine d’odio contro Taiwan (Di giovedì 19 maggio 2022) A poche ore dalla sparatoria a Buffalo, nello stato di New York, quando una persona è entrata in un supermercato sparando e uccidendo dieci persone, nella costa opposta dell’America, in California, avveniva un altro crimine molto simile. Domenica scorsa, in una chiesa presbiteriana di Laguna Woods, nella contea di Orange, come ogni settimana la funzione era appena finita e una trentina di fedeli avevano iniziato a spostarsi verso la sala adibita a ospitare il pranzo della comunità. Secondo la ricostruzione della polizia, un uomo è riuscito a entrare in quelle stanze, ha messo i lucchetti alle porte e alcuni chiodi per sigillare le uscite, ha posizionato dietro a una tenda nera un paio di borsoni con dentro munizioni e bombe molotov e poi si è mescolato tra i fedeli. Soltanto alla fine del pranzo ha tirato fuori una pistola ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 19 maggio 2022) A poche ore dalla sparatoria a Buffalo, nellodi New York, quando una persona è entrata in un supermercato sparando e uccidendo dieci persone, nella costa opposta dell’, in California, avveniva un altromolto simile. Domenica scorsa, in una chiesa presbiteriana di Laguna Woods, nella contea di Orange, come ogni settimana la funzione era appena finita e una trentina di fedeli avevano iniziato a spostarsi verso la sala adibita a ospitare il pranzo della comunità. Secondo la ricostruzione della polizia, un uomo è riuscito a entrare in quelle stanze, ha messo i lucchetti alle porte e alcuni chiodi per sigillare le uscite, ha posizionato dietro a una tenda nera un paio di borsoni con dentro munizioni e bombe molotov e poi si è mescolato tra i fedeli. Soltanto alla fine del pranzo ha tirato fuori una pistola ...

