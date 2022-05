‘Illegal’, Marco Lillo e Pif presentano l’agenda per la legalità dedicata ai giovani: “La vera trasgressione di oggi è il rispetto delle regole” (Di giovedì 19 maggio 2022) “Noi abbiamo migliorato la nostra vita grazie a persone come Falcone e Borsellino che sognavano, mentre loro sono morti perché accanto a loro avevano gente che non sognava. La loro lezione è che sognare e avere un’utopia permette di cambiare le cose”. Questo pomeriggio al Salone del libro di Torino il vicedirettore de il Fatto Quotidiano Marco Lillo e Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, hanno presentato l’edizione 2022-2023 di “Illegal” (l’agenda edita da Paperfirst). Non un semplice diario, ma un’agenda tascabile ricca di contenuti extra attraverso i quali si propongono agli studenti riflessioni, quiz e azioni concrete per diffondere la legalità. “Serve a dare stimoli agli studenti per cercare di capire chi sono gli uomini che hanno dato la loro vita per la lotta alla mafia – ha spiegato Lillo – e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) “Noi abbiamo migliorato la nostra vita grazie a persone come Falcone e Borsellino che sognavano, mentre loro sono morti perché accanto a loro avevano gente che non sognava. La loro lezione è che sognare e avere un’utopia permette di cambiare le cose”. Questo pomeriggio al Salone del libro di Torino il vicedirettore de il Fatto Quotidianoe Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, hanno presentato l’edizione 2022-2023 di “Illegal” (edita da Paperfirst). Non un semplice diario, ma un’agenda tascabile ricca di contenuti extra attraverso i quali si propongono agli studenti riflessioni, quiz e azioni concrete per diffondere la. “Serve a dare stimoli agli studenti per cercare di capire chi sono gli uomini che hanno dato la loro vita per la lotta alla mafia – ha spiegato– e ...

