Iliad, tre super servizi gratis: l’offerta che rivoluziona il mondo della telefonia (Di giovedì 19 maggio 2022) . Ancora una volta il brand francese è davanti alla concorrenza Oltre al ritorno della promozione con 120 Giga di connessione c’è anche la possibilità di usufruire di tre servizi completamente a costo zero. Almeno dal punto di vista dei prezzi Iliad può essere L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) . Ancora una volta il brand francese è davanti alla concorrenza Oltre al ritornopromozione con 120 Giga di connessione c’è anche la possibilità di usufruire di trecompletamente a costo zero. Almeno dal punto di vista dei prezzipuò essere L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

LadyDiLIS : @VodafoneIT gentilissimi signori Vodafone, vi sto scrivendo da casa. Dove ho un modem. Fibra Vodafone. Peccato che… - upgonetwork : Ragazzi, diciamoci la verità... La fusione WindTre alla fine è stata inutile, per colpa di Iliad Ecco il nostro po… - Mondo3 : #iliad ancora primo operatore mobile in Italia secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) - Rog_2 : A @TIM_Official : ho già attivato tutte le offerte che mi servono. In particolare da mesi sono passato ai 'giga ill… - aletto78 : RT @vittoriobonelli: @i_ponzo Da tre anni ho abbandonato Vodafone che aumentava continuamente i costi. Iliad è una bomba, consiglio. -