Il vaiolo delle scimmie spaventa il mondo: cosa rischiamo davvero? Situazione in Italia e tasso di mortalità

Oramai endemica in Africa, la malattia del vaiolo delle scimmie è stata già abbondantemente segnalata anche in Europa su pazienti che non hanno fatto viaggi recenti. Vediamo cos'è, quali sono i rischi e, sopratutto, se c'è la possibilità che arrivi anche in Italia E' oramai sotto l'attenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la rapida diffusione di una malattia che si credeva oramai debellata con il vaccino: il vaiolo, e precisamente il vaiolo delle scimmie. Come abbiamo visto in questo articolo, il primo caso è stato segnalato nel Regno Unito su un paziente che era rientrato dopo un soggiorno in Nigeria. Rapidamente, però, sono stati segnalati anche altri casi: in UK se ne contano all'incirca 9, di cui più di 7 certi, ma non ...

