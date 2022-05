Il Tempio di Adriano cambia nome per la gender equality | non risparmiano nemmeno l’archeologia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag — La smania di declinare tutto secondo la vulgata dell’uguaglianza di genere post-MeToo non lascia in pacei siti archeologici: è così che ildi, sede storica della Camera di commercio capitolina,per diventare «di Vibia Sabina e di», con ilfemminile posto rigorosamente prima della denominazione vecchia di duemila anni. Ildivittima del femminismo La «correzione» è stata decisa in occasione dell’arrivo della statua di Vibia Sabina — nipote di Traiano e moglie di— aldell’omonimo imperatore. Statua accompagnata da una storia senza dubbio interessante: arrivata ai giorni nostri ...