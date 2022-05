Il sito di spam che ha ingannato l’algoritmo di Facebook (Di giovedì 19 maggio 2022) Meta ha rilasciato la sua ultima versione del «Rapporto sui contenuti ampiamente visualizzati», che delinea nel dettaglio alcuni dei post di Facebook più visti negli Stati Uniti. E, ancora una volta, l’ultimo Rapporto rileva molti dubbi sulla capacità di Meta di limitare la diffusione di quelli che la società nomina «post di qualità inferiore». Tra gennaio e marzo di quest’anno, sei dei primi 20 link più cliccati su Facebook avevano origine in un sito web di spam che, da quel momento, è stato bandito da Meta per comportamento non autentico. In particolare, è stato scoperto un sito – in realtà più di uno – di spam e disinformazione il quale aggira facilmente l’algoritmo di Facebook. Leggi anche > Quanti sono stati gli errori nella rimozione di post ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 maggio 2022) Meta ha rilasciato la sua ultima versione del «Rapporto sui contenuti ampiamente visualizzati», che delinea nel dettaglio alcuni dei post dipiù visti negli Stati Uniti. E, ancora una volta, l’ultimo Rapporto rileva molti dubbi sulla capacità di Meta di limitare la diffusione di quelli che la società nomina «post di qualità inferiore». Tra gennaio e marzo di quest’anno, sei dei primi 20 link più cliccati suavevano origine in unweb diche, da quel momento, è stato bandito da Meta per comportamento non autentico. In particolare, è stato scoperto un– in realtà più di uno – die disinformazione il quale aggira facilmentedi. Leggi anche > Quanti sono stati gli errori nella rimozione di post ...

