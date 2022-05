Il ritorno del bracciale alla schiava per l’estate 2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 2022 è l’anno dei grandi ritorni, dopo il choker, anche il bracciale alla schiava fa la sua comparsa dopo anni di assenza dalle scene, ed eccolo lì al braccio di Bianca Balti sulla passerella Primavera Estate 2022 di Etro o sul red carpet con l’icona fashion Zendaya. Si sa che il significato originario del termine “bracciale alla schiava” è decisamente negativo in quanto nell’antica India sanciva l’appartenenza della moglie al marito, ma oggi resta solo un bel gioiello, di solito rigido, che ben si adatta alle braccia toniche delle donne. alla moda Alle sfilate della Primavera Estate 2022 abbiamo visto differenti interpretazioni del bracciale alla schiava. Etnico e ... Leggi su amica (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilè l’anno dei grandi ritorni, dopo il choker, anche ilfa la sua comparsa dopo anni di assenza dalle scene, ed eccolo lì al braccio di Bianca Balti sulla passerella Primavera Estatedi Etro o sul red carpet con l’icona fashion Zendaya. Si sa che il significato originario del termine “” è decisamente negativo in quanto nell’antica India sanciva l’appartenenza della moglie al marito, ma oggi resta solo un bel gioiello, di solito rigido, che ben si adatta alle braccia toniche delle donne.moda Alle sfilate della Primavera Estateabbiamo visto differenti interpretazioni del. Etnico e ...

