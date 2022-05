Il ragazzino che segue il jet di Elon Musk dice di aver scoperto il nuovo aereo di Mark Zuckerberg (Di giovedì 19 maggio 2022) Sweeney riesce ad individuare l’aereo del fondatore di Facebook Zuckerberg: vi abbiamo già parlato di Jack Sweeney, studente di 19 anni, diventato famoso prima per essere riuscito a tracciare l’aereo di Musk e poi quelli dei miliardari russi. Sweeney, ieri, ha dichiarato di aver fatto una nuova scoperta: questa volta è toccato all’aereo privato di Mark Zuckerberg. Il ragazzo ha condiviso una foto del jet sul suo account Twitter personale. Leggi anche > Il ragazzo che stalkerava Elon Musk ora traccia i jet dei magnati russi Sweeney trova l’aereo di Zuckerberg, o così almeno sostiene «Bene, il jackpot @ZuccJet dovrebbe essere completamente preciso ora. Abbiamo trovato il jet N68885 di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 maggio 2022) Sweeney riesce ad individuare l’del fondatore di Facebook: vi abbiamo già parlato di Jack Sweeney, studente di 19 anni, diventato famoso prima per essere riuscito a tracciare l’die poi quelli dei miliardari russi. Sweeney, ieri, ha dichiarato difatto una nuova scoperta: questa volta è toccato all’privato di. Il ragazzo ha condiviso una foto del jet sul suo account Twitter personale. Leggi anche > Il ragazzo che stalkeravaora traccia i jet dei magnati russi Sweeney trova l’di, o così almeno sostiene «Bene, il jackpot @ZuccJet dovrebbe essere completamente preciso ora. Abbiamo trovato il jet N68885 di ...

