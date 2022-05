Il racconto del bambino a bordo dell’auto che ha travolto i piccoli nel giardino dell’asilo | “non ho toccato il freno”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il Corriere della sera rende noti alcuni dettagli della testimonianza che ieri, ildella macchina coinvolta nel tragico incidente de L’Aquila, ha reso alle forze dell’ordine. E’ stata confermata la notizia: c’era davvero qualcuno in quella macchina; undi 11 anni, figlio della donna accusata di omicidio stradale. Era rimasto in macchina in attesa che la mamma prendesse il fratellino più piccolo all’asilo. Sul Corriere della sera si legge: “Non hail pulsante dela mano. Ma l’auto è partita. Lui ha capito E anche cercato di evitare la tragedia. Invano.” Questo sarebbe stato il drammaticodel, di undici anni e mezzo. Il ragazzino era adella Volkswagen Passat . La tragedia ieri pomeriggio ...