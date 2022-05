Il progetto di ABIO Napoli dedicato ai bambini delle scuole di Napoli e provincia (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – ABIO Napoli, Associazione per il Bambino In Ospedale, si occupa di sostenere e accogliere, in 11 ospedali di Napoli e provincia, i bambini e le loro famiglie al fine di rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione. “Conoscere per non aver paura” è uno dei progetti di ABIO Napoli al di fuori degli ospedali, destinato ai bambini delle scuole per far conoscere l’ambiente ospedaliero e i diritti dei piccoli pazienti, al fine di ridurre l’impatto emotivo di un eventuale ricovero. Molti ricoveri avvengono d’urgenza, senza che ci sia il tempo per preparare il bambino a questa esperienza, che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti, Associazione per il Bambino In Ospedale, si occupa di sostenere e accogliere, in 11 ospedali di, ie le loro famiglie al fine di rendere meno traumatica l’esperienza dell’ospedalizzazione. “Conoscere per non aver paura” è uno dei progetti dial di fuori degli ospedali, destinato aiper far conoscere l’ambiente ospedaliero e i diritti dei piccoli pazienti, al fine di ridurre l’impatto emotivo di un eventuale ricovero. Molti ricoveri avvengono d’urgenza, senza che ci sia il tempo per preparare il bambino a questa esperienza, che ...

