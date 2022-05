Il presidente dell'Ap Garofalo: 'Il polo crocieristico? Serve accoglienza al lavoro di domenica' (Di giovedì 19 maggio 2022) Vincenzo Garofalo, presidente dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico centrale, lo scalo dorico è un volano fondamentale per il territorio: quali sono le direttrici del suo sviluppo? 'Siamo ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 19 maggio 2022) Vincenzo'Autorità di sistema portuale'Adriatico centrale, lo scalo dorico è un volano fondamentale per il territorio: quali sono le direttrici del suo sviluppo? 'Siamo ...

Advertising

rusembitaly : Il presidente della Federazione Russa Vladimir #Putin ha definito il rifiuto dell’#UE delle risorse energetiche rus… - petergomezblog : Stefania Craxi, la neopresidente com. Esteri elogiava Putin e diceva “la vicenda della Crimea non è frutto di un’ag… - Palazzo_Chigi : Incontro con @MarinSanna, Draghi: La richiesta di adesione alla #NATO è una chiara risposta all’invasione russa del… - GiancarloDeRisi : @MenteLi10342272 Appunto, come dicono. Guardati la piantina redatta dell'Intelligence ucraino e pubblicata da… - mantovanimg : Lapsus freudiano dell'ex presidente George W. Bush: “La decisione presa da un solo uomo di avviare una totalmente… -