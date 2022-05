“Il presidente della Provincia Di Maria decadrà dalla carica il 13 giugno”: l’annuncio del Prefetto (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti«L’attuale presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria decadrà dalla carica il 13 giugno prossimo all’atto della proclamazione del nuovo Sindaco del Comune di Santa Croce del Sannio». Lo ha comunicato oggi 19 maggio il Prefetto di Benevento Carlo Torlontano con una PEC indirizzata al Vice presidente della stessa Provincia, Nino Lombardi, e, per conoscenza, ai Sindaci del Sannio e ai Commissari di Governo dei Comuni di Buonalbergo, San Marco dei Cavoti e San Martino Sannita. Il motivo della decadenza a far data dal 13 giugno del presidente Di Maria è da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti«L’attualedi Benevento Antonio Diil 13prossimo all’attoproclamazione del nuovo Sindaco del Comune di Santa Croce del Sannio». Lo ha comunicato oggi 19 maggio ildi Benevento Carlo Torlontano con una PEC indirizzata al Vicestessa, Nino Lombardi, e, per conoscenza, ai Sindaci del Sannio e ai Commissari di Governo dei Comuni di Buonalbergo, San Marco dei Cavoti e San Martino Sannita. Il motivodecadenza a far data dal 13delDiè da ...

