Il preside Palo | “Anche con il Covid l’istituto Ferrentino non si è fermato”

(Di giovedì 19 maggio 2022) di Luca Capacchione Una scuola con lo sguardo rivolto al futuro e a misura di alunno, con l’obiettivo di garantire una offerta formativa di rilievo e sempre più variegata, è quanto il dott. Dario– dirigente scolastico delComprensivo Statale “Fiorentino” di Battipaglia – ha posto come obiettivi. Infrastrutture e investimenti sono due temi all’ordine del giorno perFiorentino. A che punto siamo con la costruzione del nuovo plesso? Siamo finalmente in dirittura d’arrivo per quanto concerne le procedure di abbattimento del nuovo istituto. La ditta vincitrice della gara d’appalto ha firmato il contratto per l’inizio dei lavori i quali hanno un termine garantito di 440 giorni. Stiamo svuotando i due edifici e spero che per inizio estate cominci effettivamente la prima fase. Bisogna tener duro e far rispettare i ...