Il PNRR per ridurre le disuguaglianze di genere: se ne parla a Salerno presso l’accademia Grassi (Di giovedì 19 maggio 2022) Nell’ambito del Salotto Culturale “A.Grassi”- La Cultura dei Venerdì Letterari”, promosso dall’accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno, venerdì 20 maggio, alle ore 18.15, presso la sede dell’accademia, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), si terrà l’incontro sul tema: “Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – Opportunità per l’inserimento lavorativo delle donne”. Dopo i saluti e l’introduzione della presidente dell’accademia, la professoressa Raffaella Grassi, che condurrà l’incontro, la conferenza sarà tenuta dall’onorevole Anna Petrone. Ci sarà poi l’intervento del dott. Nicola Carrano, Consulente per l’internazionalizzazione – Vicepresidente Copagri. Il piano nazionale di ripresa e ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 19 maggio 2022) Nell’ambito del Salotto Culturale “A.”- La Cultura dei Venerdì Letterari”, promosso dalInternazionale d’Arte e Cultura “Alfonso” di, venerdì 20 maggio, alle ore 18.15,la sede del, in via Porta Elina 9 (piazza Portanova), si terrà l’incontro sul tema: “Il(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) – Opportunità per l’inserimento lavorativo delle donne”. Dopo i saluti e l’introduzione della presidente del, la professoressa Raffaella, che condurrà l’incontro, la conferenza sarà tenuta dall’onorevole Anna Petrone. Ci sarà poi l’intervento del dott. Nicola Carrano, Consulente per l’internazionalizzazione – Vicepresidente Copagri. Il piano nazionale di ripresa e ...

