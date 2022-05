Il pianto di Fabinho | «Il Real Madrid in Champions ha qualcosa di diverso | è vero Siamo affaticati…»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 19 maggio 2022)è una vecchia conoscenza del. Ha giocato nella Castilla, oggi è un punto fermo del Liverpool che sfiderà i blancos per la. Essere stato ao averci giocato non rende più speciale la finale, né mi porterà ad affrontare la finale in modo. Una finale diè sempre speciale. Ho seguito spesso il. Soprattutto le ultime tre partite. Penso che non abbiano giocato lo stesso giorno in cui abbiamo giocato, quindi ho guardato le partite. È una squadra abituata a giocare inLeague e quando si dice che ilhadiin. Nelle ultime tre ...