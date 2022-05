Il piano RePowerEU tra ambiente, Mosca ed investimenti. Ma i tempi sono lunghi (Di giovedì 19 maggio 2022) Come può l’Unione europea fare a meno del gas russo? Appurato che al momento le importazioni di metano da Mosca sono essenziali – secondo il vicepremier russo Novak circa la metà delle 54 società straniere che hanno contratti con Gazprom hanno aperto conti bancari in rubli, accettando quindi il nuovo sistema di pagamenti chiesto da Mosca – Bruxelles ha studiato le contromosse, con l’obiettivo di ridurre di due terzi le importazioni energetiche dalla Russia entro l'anno e azzerarle il prima possibile, probabilmente entro il 2027. Un obiettivo condiviso dal governo italiano: per il premier Mario Draghi “le stime dell’esecutivo indicano che potremo renderci indipendenti dal gas russo nel secondo semestre del 2024", anche se "i primi effetti di questo processo di vedranno già alla fine di quest'anno". E per spiegare come questo possa ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 maggio 2022) Come può l’Unione europea fare a meno del gas russo? Appurato che al momento le importazioni di metano daessenziali – secondo il vicepremier russo Novak circa la metà delle 54 società straniere che hanno contratti con Gazprom hanno aperto conti bancari in rubli, accettando quindi il nuovo sistema di pagamenti chiesto da– Bruxelles ha studiato le contromosse, con l’obiettivo di ridurre di due terzi le importazioni energetiche dalla Russia entro l'anno e azzerarle il prima possibile, probabilmente entro il 2027. Un obiettivo condiviso dal governo italiano: per il premier Mario Draghi “le stime dell’esecutivo indicano che potremo renderci indipendenti dal gas russo nel secondo semestre del 2024", anche se "i primi effetti di questo processo di vedranno già alla fine di quest'anno". E per spiegare come questo possa ...

Advertising

CarloStagnaro : Il piano europeo #RePowerEU per uscire dall'emergenza energetica ricorda la battuta di Milton Friedman: l'elefante… - ignaziocorrao : Una delle due direttrici principali del piano europeo per ridurre la dipendenza dal #gas russo, il #RepowerEu rigua… - ilfoglio_it : La Commissione annuncia un progetto da 300 miliardi di euro per far fronte a un eventuale stop delle forniture di g… - Marilenapas : RT @fanpage: Il Piano RePowerEU è stato lanciato oggi dalla Commissione europea: ha l’obiettivo di rispondere agli effetti della guerra in… - arwen0506 : RT @AxiaFel: Futuro obbligo di pannelli solari sul tetto di ogni casa secondo il Piano UE REPowerEU per il risparmio energetico e la divers… -