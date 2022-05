Il piano del governo italiano per la tregua in Ucraina (Di giovedì 19 maggio 2022) Un piano italiano per la pace in Ucraina in quattro tappe. Un documento elaborato alla Farnesina, in stretto coordinamento con Palazzo Chigi è stato presentato ieri a New York dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante un colloquio con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Lo riporta Repubblica, secondo cui alcuni contenuti della bozza sono stati anticipati al G7 e agli alleati del gruppo Quint (Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Germania). Si prevede un percorso in quattro tappe, sotto la supervisione di un Gruppo internazionale di facilitazione: il cessate il fuoco, la possibile neutralità dell’Ucraina, le questioni territoriali – Crimea e Donbass in primis – e un nuovo patto di sicurezza europea e internazionale. A ogni singolo passaggio, andrà testata la lealtà agli impegni assunti dalle parti, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 19 maggio 2022) Unper la pace inin quattro tappe. Un documento elaborato alla Farnesina, in stretto coordinamento con Palazzo Chigi è stato presentato ieri a New York dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante un colloquio con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Lo riporta Repubblica, secondo cui alcuni contenuti della bozza sono stati anticipati al G7 e agli alleati del gruppo Quint (Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Germania). Si prevede un percorso in quattro tappe, sotto la supervisione di un Gruppo internazionale di facilitazione: il cessate il fuoco, la possibile neutralità dell’, le questioni territoriali – Crimea e Donbass in primis – e un nuovo patto di sicurezza europea e internazionale. A ogni singolo passaggio, andrà testata la lealtà agli impegni assunti dalle parti, ...

