Il paradiso delle signore: Pietro salva Teresa da qualcosa di brutto (Di giovedì 19 maggio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per l’appuntamento di oggi della prima stagione per quanto riguarda la soap opera tutta italiana. Anche oggi, 19 maggio, abbiamo modo di vedere una puntata del paradiso delle signore, come sappiamo sta andando in onda la prima stagione, mentre la settima a breve inizieranno le riprese. In questo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 19 maggio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per l’appuntamento di oggi della prima stagione per quanto riguarda la soap opera tutta italiana. Anche oggi, 19 maggio, abbiamo modo di vedere una puntata del, come sappiamo sta andando in onda la prima stagione, mentre la settima a breve inizieranno le riprese. In questo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

salutegreen24 : (Adnkronos) - Per prima cosa ha creato il suo 'bambuseto' alle porte di Ferrara convinto delle grandi potenzialità… - jmorat : RT @vaielettrico: Davvero la Norvegia, il paradiso dell'auto elettrica, vuole cancellare i #BONUS alle #EVs ? La voce gira, rilanciata dai… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: La cupola della chiesa di Santa Maria del Quartiere (Parma) è una delle più grandi d'Italia. Tra il 1626 e il 1629, Pier… - laura99164560 : RT @AlbertoSomma4: Ma come, credevo di essere morto anzitempo, come molti altri, viste le parole della nota 'scienzah' delle virostar. Infa… - O0O0O000O0O0 : Non mi sono fatto un idea precisa di cosa potrebbe esserci dopo. In realtà pensare a delle dimensioni tipo paradiso… -