Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 19 Maggio (Di giovedì 19 maggio 2022) L’aggressione ai danni di Vittorio ha avvicinato ancora di più il ragazzo a Teresa. E arrivato il momento del primo appuntamento romantico, ma chissà se Teresa si presenterà davvero a cena. Clara intima a Corrado di far sparire le casse con le sigarette di contrabbando, altrimenti ne metterà al corrente Pietro. Cazzaniga bacia Lucia, la quale inaspettatamente ricambia. Corrado cade da una scala e viene ricoverato in ospedale. Non ci resta che darvi appuntamento alle 15,50 sempre su Rai Uno. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di giovedì 19 maggio 2022) L’aggressione ai danni di Vittorio ha avvicinato ancora di più il ragazzo a Teresa. E arrivato il momento del primo appuntamento romantico, ma chissà se Teresa si presenterà davvero a cena. Clara intima a Corrado di far sparire le casse con le sigarette di contrabbando, altrimenti ne metterà al corrente Pietro. Cazzaniga bacia Lucia, la quale inaspettatamente ricambia. Corrado cade da una scala e viene ricoverato in ospedale. Non ci resta che darvi appuntamento alle 15,50 sempre su Rai Uno. Segui ZON.IT su Google News.

