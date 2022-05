Il Milan risponde alla Juventus: pazza idea in attacco, si valuta il futuro di Morata (Di giovedì 19 maggio 2022) Un solo obiettivo in casa Milan: vincere lo scudetto. La squadra di Stefano Pioli è stata protagonista di una stagione fantastica e dovrà completare il lavoro con il primo posto in classifica. I rossoneri dovranno vedersela sul campo del Sassuolo, forti di due risultati su tre per festeggiare i titoli. L’allenatore Pioli è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello, nonostante una rosa inferiore ad almeno tre squadre nel campionato di Serie A. La dirigenza ha lavorato comunque benissimo sul mercato, acquistando calciatori di un certo spessore dentro e fuori dal campo. Il Milan ha intenzione di rinforzarsi ulteriormente per la prossima stagione, in particolar modo le attenzioni sono in attacco. Continuano i contatti con Origi, l’attaccante del Liverpool non ha rinnovato il contratto in scadenza con i Reds. I nuovi ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Un solo obiettivo in casa: vincere lo scudetto. La squadra di Stefano Pioli è stata protagonista di una stagione fantastica e dovrà completare il lavoro con il primo posto in classifica. I rossoneri dovranno vedersela sul campo del Sassuolo, forti di due risultati su tre per festeggiare i titoli. L’allenatore Pioli è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello, nonostante una rosa inferiore ad almeno tre squadre nel campionato di Serie A. La dirigenza ha lavorato comunque benissimo sul mercato, acquistando calciatori di un certo spessore dentro e fuori dal campo. Ilha intenzione di rinforzarsi ulteriormente per la prossima stagione, in particolar modo le attenzioni sono in. Continuano i contatti con Origi, l’attaccante del Liverpool non ha rinnovato il contratto in scadenza con i Reds. I nuovi ...

