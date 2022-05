Il Malpensa Express di Trenord si rifà il look: la novità nata a Novate Milanese (Di giovedì 19 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Per accogliere i viaggiatori, Malpensa Express “si rifà il look”: è in servizio da oggi il primo treno completamente rinnovato, nella livrea esterna e negli interni. Una lavorazione curata dalle officine di Trenord di Novate Milanese. Il lavoro sui 14 convogli Coradia che effettuano le 145 corse giornaliere del collegamento prevede la ripellicolatura esterna, con ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 19 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Per accogliere i viaggiatori,“siil”: è in servizio da oggi il primo treno completamente rinnovato, nella livrea esterna e negli interni. Una lavorazione curata dalle officine didi. Il lavoro sui 14 convogli Coradia che effettuano le 145 corse giornaliere del collegamento prevede la ripellicolatura esterna, con ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

