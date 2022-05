Il card. Bassetti ha rimesso mandato di presidente della Cei

Advertising

Convegno su #LaPira a #Perugia con card. #Bassetti e @uniPg e @UniStraPg : un convegno che -secondo Andrea #Riccardi - s…

Servizio Informazione Religiosa

... che doveva proprio concludersi con la prossima Assemblea generale dei vescovi italiani (Roma, 23 - 27 maggio, ndr)": Lo ha annunciato il cardinale Gualtieronel corso del suo intervento al ...il. Gualtiero, alla quale seguirà la benedizione della Casa di accoglienza ed un rinfresco in strada. Il programma completo dell'evento è consultabile su www.borgosantantonio.com Card. Bassetti: "Una vita vissuta per la Chiesa" "Ho rimesso nelle mani del Santo Padre il mio mandato di vescovo e di presidente della Cei, che doveva proprio concludersi con la prossima Assemblea generale dei vescovi italiani (Roma, 23-27 maggio, ...Il cardinale Gualtiero Bassetti ha annunciato di aver rimesso il mandato di arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve al papa in data odierna. "Dal 27 maggio in poi sarò vescovo emerito", h ...