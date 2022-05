Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia | L'Oms: "Monitoriamo la situazione in rapida evoluzione" (Di giovedì 19 maggio 2022) Si tratta di un uomo rientrato dopo un soggiorno alle Isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso dell'Umberto I Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 maggio 2022) Si tratta di un uomo rientrato dopo un soggiorno alle Isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso dell'Umberto I

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Agenzia_Ansa : E' stato identificato all'ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta d… - grgpla : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - emamarro : RT @Agenzia_Ansa: E' stato identificato all'ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta di un u… -