Hockey, Mondiali 2022: terza vittoria per gli Stati Uniti, Gran Bretagna sconfitta 3-0 (Di giovedì 19 maggio 2022) Seconda vittoria consecutiva per gli Stati Uniti ai Mondiali 2022 di Hockey su ghiaccio. La formazione americana si è imposta con un 3-0 ai danni della Gran Bretagna grazie alle reti di Meyers nel secondo periodo e alla doppietta di Bellows nel terzo parziale. Match dominato dagli USA, che grazie a questa vittoria si portano al terzo posto in classifica dietro a Svezia e Finlandia. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Secondaconsecutiva per gliaidisu ghiaccio. La formazione americana si è imposta con un 3-0 ai danni dellagrazie alle reti di Meyers nel secondo periodo e alla doppietta di Bellows nel terzo parziale. Match dominato dagli USA, che grazie a questasi portano al terzo posto in classifica dietro a Svezia e Finlandia. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Hockey, Mondiali 2022: terza vittoria per gli #StatiUniti, #GranBretagna sconfitta 3-0 - zazoomblog : Hockey ghiaccio Mondiali maschili 2022: Svizzera imbattuta primo ko per la Finlandia - #Hockey #ghiaccio #Mondiali… - zazoomblog : Hockey ghiaccio Mondiali maschili 2022: Svizzera imbattuta primo ko per la Finlandia - #Hockey #ghiaccio #Mondiali… - sportface2016 : #IceHockey, #Mondiali maschili 2022: la #Svizzera batte anche la #Slovacchia, prima sconfitta per la #Finlandia con… - OA_Sport : Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: la Svezia piega la Finlandia agli shoot-out, vittorie per Norvegia e Svizzera -