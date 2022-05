Highlights Golden State-Dallas 112-87, gara-1 finale Conference playoff Nba 2022 (VIDEO) (Di giovedì 19 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Golden State Warriors-Dallas Mavericks, valida come gara-1 della finale di Western Conference dei playoff 2022 di Nba. Prestazione corale di alto livello per i padroni di casa, che riescono a limitare Luka Doncic e portano ben sette giocatori in doppia cifra, guidati da Stephen Curry, top scorer con 21 punti. Lo strappo decisivo arriva in apertura di secondo tempo, con i Warriors che nel quarto quarto toccano anche il +30: 112-87 il risultato finale. Ecco quindi le immagini dei momenti salienti della partita. CALENDARIO e RISULTATI IL TABELLONE DEI playoff SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilcon glidiWarriors-Mavericks, valida come-1 delladi Westerndeidi Nba. Prestazione corale di alto livello per i padroni di casa, che riescono a limitare Luka Doncic e portano ben sette giocatori in doppia cifra, guidati da Stephen Curry, top scorer con 21 punti. Lo strappo decisivo arriva in apertura di secondo tempo, con i Warriors che nel quarto quarto toccano anche il +30: 112-87 il risultato. Ecco quindi le immagini dei momenti salienti della partita. CALENDARIO e RISULTATI IL TABELLONE DEISportFace.

