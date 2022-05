Hakimi non esclude l'addio al PSG: 'Il Real è casa mia, vedremo. Premier? Mai dire mai...' (Di giovedì 19 maggio 2022) Intervistato da Al Kass Channel tour in Qatar, l'esterno del PSG ed ex-Inter, Achraf Hakimi, ha parlato del suo futuro non escludendo un... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022) Intervistato da Al Kass Channel tour in Qatar, l'esterno del PSG ed ex-Inter, Achraf, ha parlato del suo futuro nonndo un...

Advertising

Rewindadiesel : @ccremebrule Parlavo con hakimi non con te stfu - RijkST8 : RT @es_grimes: Solo se il titolare dell'Inter deve far oscillare i numeri per non perdere nuovamente quote in OAK Tree. Il motivo per cui è… - es_grimes : Solo se il titolare dell'Inter deve far oscillare i numeri per non perdere nuovamente quote in OAK Tree. Il motivo… - cippiriddu : @BolzanLuca @mighis5 Il punto non è cosa vorremmo fare noi, ma cosa può fare la società per lottare per gli obietti… - grafuio : RT @ICazzotti: @FBiasin @grafuio incontrando il presidentissimo Moratti sulla battigia del forte gli dissi 'presidente,dopo la B dei gobbi… -