Ha deciso di sfidare la Russia di Vladimir Putin. Una sfida che, per lei figlia di una coppia arcobaleno, ha anche un risvolto simbolico legato ai diritti civili, in difesa dei quali si batte costantemente (Di giovedì 19 maggio 2022) Ha guidato il suo Paese fuori dalla pandemia prima e adesso dalla sua storica “neutralità”, chiedendo l’adesione alla Nato. E se tutto procederà come previsto, Sanna Marin, premier della Finlandia dal dicembre 2019, non solo verrà ricordata come la premier più giovane di sempre, ma passerà alla storia anche per il cambiamento epocale che ha impresso agli equilibri delle alleanze tra Est e Ovest in Europa. X ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 maggio 2022) Ha guidato il suo Paese fuori dalla pandemia prima e adesso dalla sua storica “neutralità”, chiedendo l’adesione alla Nato. E se tutto procederà come previsto, Sanna Marin, premier della Finlandia dal dicembre 2019, non solo verrà ricordata come la premier più giovane di sempre, ma passerà alla storiaper il cambiamento epocale che ha impresso agli equilibri delle alleanze tra Est e Ovest in Europa. X ...

