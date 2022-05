Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “La Russia usa il laser? Stanno finendo i missili, è il fallimento dell’invasione”. Procura di Kiev: 231 i bimbi uccisi (Di giovedì 19 maggio 2022) Biden non invierà lanciarazzi a lunga gittata. Appello dell’Onu a Putin: «Se hai un cuore, riapri i porti». Berlino: «La fame usata come arma». Media: Mosca vuole reclutare studenti nei territori occupati Leggi su lastampa (Di giovedì 19 maggio 2022) Biden non invierà lanciarazzi a lunga gittata. Appello dell’Onu a Putin: «Se hai un cuore, riapri i porti». Berlino: «La fame usata come arma». Media: Mosca vuole reclutare studenti nei territori occupati

