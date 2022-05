Guerra Russia-Ucraina, Mosca ha preso il controllo dell’acciaieria Azovstal. Gettati in fosse comuni i corpi sotto le macerie del teatro di Mariupol. Gli Usa manterranno 100 mila soldati in Europa (Di giovedì 19 maggio 2022) Berlino dice no al debito condiviso per ricostruire l’Ucraina. Putin: vietato usare prodotti e tecnologie straniere. Mosca blocca il gas alla Finlandia. Missile sulla Casa della cultura di Lozova: 7 vittime tra cui un bambino Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 19 maggio 2022) Berlino dice no al debito condiviso per ricostruire l’. Putin: vietato usare prodotti e tecnologie straniere.blocca il gas alla Finlandia. Missile sulla Casa della cultura di Lozova: 7 vittime tra cui un bambino

