Guerra Russia-Ucraina, l’informativa di Draghi al Senato: segui la diretta tv (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi riferisce in Senato sui recenti sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Alle 11,30 l’informativa alla Camera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Marioriferisce insui recenti sviluppi del conflitto tra. Alle 11,30alla Camera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

GiovaQuez : Sanna Marin: 'Il contesto della sicurezza europea è cambiato, la Russia non rispetta i principi fondamentali e vuol… - LiaQuartapelle : Sono 2.161 i minori orfani ucraini rapiti dalla Russia e dati in adozione. Di tutte le storie di atrocità di cui ci… - martaottaviani : Incredibile come i putiniani di casa nostra stiano utilizzando caduta #Mariupol per convincere del fatto che #Putin… - Rosyfree74 : RT @GiuseppeDeidda2: Siamo in guerra con la Russia? Forse si, forse no. In ogni caso mi sembra assurdo non invitare un letterato o poeta ru… - ElisabetFurlan7 : passaparola adesso: Maurizio Blondet: L’Italia costretta alla “guerra economica” contro la Russia. Contro la volont… -