Guerra Russia-Ucraina, congelati beni per 150 milioni (e 5 aerei) a Superjet International, la joint venture tra Leonardo e Sukhoi (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo il blocco dei conti da parte delle banche, alla Superjet International arriva anche un congelamento dei beni (tra cui cinque aerei) per circa 150 milioni di euro. La società con sede a Venezia è una joint venture tra Leonardo e(10%) la russa Sukhoi e dunque soggetta alle sanzioni decise in seguito all'invasione dell'Ucraina. Il provvedimento di congelamento è stato emesso dal Comitato di Sicurezza finanziaria del ministero dell'Economia ed eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della Pjsc United aircraft corporation, società inserita nella black list e colpita appunto dalle sanzioni Ue. A quella società sono riconducibili i beni della Superjet

