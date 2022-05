Guerra Russia-Ucraina, bombe sul Donbass: morti 10 civili, anche 2 bimbi. Vaticano: “Siamo tutti con il popolo ucraino. Risorgerete”. Mosca: “Pronti alla ripresa dei negoziati”. Scholz: “Putin non può imporre diktat” (Di giovedì 19 maggio 2022) Si arrende “Kalina”, il vice comandante di Azov. Biden non invierà lanciarazzi a lunga gittata. Appello dell’Onu a Putin: «Se hai un cuore, riapri i porti». Berlino: «La fame usata come arma». Media: Mosca vuole reclutare studenti nei territori occupati Leggi su lastampa (Di giovedì 19 maggio 2022) Si arrende “Kalina”, il vice comandante di Azov. Biden non invierà lanciarazzi a lunga gittata. Appello dell’Onu a: «Se hai un cuore, riapri i porti». Berlino: «La fame usata come arma». Media:vuole reclutare studenti nei territori occupati

