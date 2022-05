Guerra in Ucraina, Draghi: “Ho detto a Biden che la priorità è far ripartire i negoziati” (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “Dobbiamo raggiungere il prima possibile il cessate il fuoco e far ripartire i negoziati, ho condiviso questo con il presidente Biden”. Così il premier Mario Draghi, nel corso della informativa al Senato “sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina”. “Ho riscontrato – ha detto con riferimento al suo viaggio negli Usa – apprezzamento per solidità della posizione italiana, che ci permette di essere in prima linea, senza ambiguità, con la ricerca per la pace”. “Se oggi possiamo parlare di tentativi di dialogo è perché l’Ucraina è riuscita in questi mesi a difendersi”, ha aggiunto Draghi ricordando che “il costo in vite umane dell’invasione russa è terribile. Sono state trovate nuove fosse comuni, fosse comuni nei dintorni di Mariupol e Kiev ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “Dobbiamo raggiungere il prima possibile il cessate il fuoco e far, ho condiviso questo con il presidente”. Così il premier Mario, nel corso della informativa al Senato “sugli sviluppi del conflitto tra Russia e”. “Ho riscontrato – hacon riferimento al suo viaggio negli Usa – apprezzamento per solidità della posizione italiana, che ci permette di essere in prima linea, senza ambiguità, con la ricerca per la pace”. “Se oggi possiamo parlare di tentativi di dialogo è perché l’è riuscita in questi mesi a difendersi”, ha aggiuntoricordando che “il costo in vite umane dell’invasione russa è terribile. Sono state trovate nuove fosse comuni, fosse comuni nei dintorni di Mariupol e Kiev ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Draghi: espulsioni nostri diplomatici è un atto ostile #Ucraina - La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - ale_dibattista : Ieri a @diMartedi ho avuto uno scontro con Riotta sull'informazione ai tempi della guerra in Ucraina, sull'espansio… - grazianotortell : RT @PutinWannabeZar: Quando #Hitler invase la #Polonia, il @Corriere biasimó #Warsavia per non aver esaudito le “eseguibilissime” richieste… - AlessiaDream001 : RT @Argillano: @AlessiaDream001 @LiaQuartapelle Tranquilla: padroneggio l'italiano meglio di te. È un crimine di guerra perché l'Ucraina è… -