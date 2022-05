Guerra in Ucraina, Draghi al Senato: “Urgente sbloccare milioni di tonnellate di grano nei porti per evitare una crisi umanitaria” (Di giovedì 19 maggio 2022) ” Durante la mia recente visita negli Stati Unti ho chiesto al presidente Biden sostegno per un’iniziativa condivisa che sblocchi milioni tonnellate di grano bloccato nel Sud dei porti dell’Ucraina”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso dell’informativa in Senato sugli sviluppi della Guerra in Ucraina. “In altre parole che queste navi che portano questo grano siano lasciate passare e i porti sminati. In altre parole tutte le parti in causa dovrebbero aprire una parentesi di collaborazione per evitare una crisi umanitaria che farebbe morire milioni di persone nella parte più povera del mondo” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) ” Durante la mia recente visita negli Stati Unti ho chiesto al presidente Biden sostegno per un’iniziativa condivisa che sblocchidibloccato nel Sud deidell’”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso dell’informativa insugli sviluppi dellain. “In altre parole che queste navi che portano questosiano lasciate passare e isminati. In altre parole tutte le parti in causa dovrebbero aprire una parentesi di collaborazione perunache farebbe moriredi persone nella parte più povera del mondo” L'articolo ...

