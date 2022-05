Grande Fratello Vip | Sophie e Alessandro commentano la rottura di Manuel e Lulù | Lei stanca e stressata

Advertising

LucailCasa : “Luca Argentero? Un opportunista. Per è stato una grandissima delusione. Eravamo “fratelli”, poi…”: le parole duris… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7, nota attrice potrebbe essere nel cast: di chi si tratta? - 8foctdr67 : RT @enrico_zuc: Ormai #Zelenski aspira a diventare il Grande Fratello dei poveri.. - bardeeee : RT @mrobnfcio: scuola italiana=grande fratello - OlivieroAntoni3 : @MediasetTgcom24 Grande Fratello Russo... -

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i due ex protagonisti delVip , hanno rilasciato una lunga intervista a FanPage nella quale, oltre a parlare dei loro profetti futuri e della loro storia d'amore, hanno commentato anche la recente rottura ...Nel frattempo, il padre di Tru compie altre mosse: assume Harrison (di Tru) per tenerlo ... Tru Calling ha avuto unseguito, ma non è riuscita a sviluppare gli intrecci narrativi e a ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, intervistati da Fanpage hanno parlato della fine della storia d'amore tra i loro ex compagni d'avventura al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.Nella Casa era nata una bella amicizia fra i due, che è proseguita anche dopo ma non per molto: Francioni spiega cos'è successo ...