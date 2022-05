Graduatorie GPS: attenzione alle dichiarazioni mendaci. La domanda è una autocertificazione (Di giovedì 19 maggio 2022) Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: entro il 31 maggio 2022 è possibile compilare la domanda presente su Istanze sia per primo inserimento che aggiornamento. E' possibile anche scegliere le sedi per le Graduatorie di istituto di seconda e /o terza fascia. Attesa in estate invece la domanda per le preferenze relative alle supplenze al 31 agosto/30 giugno 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022)GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: entro il 31 maggio 2022 è possibile compilare lapresente su Istanze sia per primo inserimento che aggiornamento. E' possibile anche scegliere le sedi per ledi istituto di seconda e /o terza fascia. Attesa in estate invece laper le preferenze relativesupplenze al 31 agosto/30 giugno 2023. L'articolo .

