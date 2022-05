Graduatorie GPS 2022, compilazione domanda: tre annualità sostegno, max titoli dichiarabili, spostare servizi su altra graduatoria. Avviso del gestore (Di giovedì 19 maggio 2022) compilazione domanda per l'aggiornamento delle Graduatorie GPS provinciali e di istituto per le supplenze negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: a distanza di 8 giorni dall'apertura della piattaforma, con scadenza il 31 maggio, il Ministero modifica alcune sezioni per permettere agli aspiranti interessati di comunicare gli aggiornamenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022)per l'aggiornamento delleGPS provinciali e di istituto per le supplenze negli anni scolastici/23 e 2023/24: a distanza di 8 giorni dall'apertura della piattaforma, con scadenza il 31 maggio, il Ministero modifica alcune sezioni per permettere agli aspiranti interessati di comunicare gli aggiornamenti. L'articolo .

