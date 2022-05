“Gliel’hanno detto…”. Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi ‘smascherata’ dal pubblico (Di giovedì 19 maggio 2022) All’Isola dei Famosi il gioco è entrato decisamente nel vivo tra strategie e schieramenti. Ma anche gossip, perché oltre alle coppie che si sono formate (e si sono già rotte) Guendalina Tavassi ha tirato fuori del fidanzato di Mercedesz Henger. Un presunto compagno che la figlia di Eva Henger, che per la cronaca è ancora ricoverata in ospedale dopo il terribile incidente in Ungheria, avrebbe lasciato poco prima di partire per l’Honduras. Tutto è scattato per la vicinanza tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi scattata nei giorni scorsi. Guendalina Tavassi fidanzato Mercedesz, i sospetti dei fan Con il fratello di mezzo, Guendalina Tavassi si è scagliata contro la nuova naufraga, accusandola di aver interrotto la relazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) All’deiil gioco è entrato decisamente nel vivo tra strategie e schieramenti. Ma anche gossip, perché oltre alle coppie che si sono formate (e si sono già rotte)ha tirato fuori del fidanzato di Mercedesz Henger. Un presunto compagno che la figlia di Eva Henger, che per la cronaca è ancora ricoverata in ospedale dopo il terribile incidente in Ungheria, avrebbe lasciato poco prima di partire per l’Honduras. Tutto è scattato per la vicinanza tra Mercedesz Henger ed Edoardoscattata nei giorni scorsi.fidanzato Mercedesz, i sospetti dei fan Con il fratello di mezzo,si è scagliata contro la nuova naufraga, accusandola di aver interrotto la relazione ...

