Gli hacker filorussi di Killnet preparano un nuovo attacco | tra gli obiettivi anche media e ministeri italiani

(Di giovedì 19 maggio 2022) «Aprite il fuoco». Questo si legge in un messaggio condiviso nel gruppo Telegram del collettivofilorusso. Dopo la chiamata alle armi si trova una lunga lista di siti internet. C’è Eni, il Ministero della Cultura, quello della Transizione Ecologica e quello dell’Istruzione. Non mancano le testate giornalistiche, Il Sole 24 Ore, Rai News, il Corriere della Sera, e molti altri. Sembra, quindi, che glistiano preparando un altroall’Italia. Non sarebbe la prima volta cheprende di mira i sistemi informatici di compagnie italiane, che si trova nel pieno di una guerra informatica con il collettivo – che ha già colpito il sito della Polizia, quello dell’Istituto Superiore di Sanità e quello del Senato. Aveva suscitato clamore ...