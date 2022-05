Giustizia per tutti, Rocio Munoz Morales: «Sarà destabilizzante» (Di giovedì 19 maggio 2022) La fiction Giustizia per tutti ha debuttato su Canale 5 con la prima puntata e i telespettatori hanno seguito con attenzione la vicenda del protagonista Roberto Beltrami, interpretato da Raoul Bova. Al suo fianco c'è anche Rocio Munoz Morales che, oltre ad essere la sua compagna nella vita reale, è partner anche sul set. L'attrice ha svelato qualche aneddoto interessante sul suo personaggio. Giustizia per tutti: parla Rocio Munoz Morales Intervistata dal settimanale Tele Sette, Rocio Munoz Morales ha parlato di Giustizia per tutti, nuova fiction di Canale 5 che la vede come protagonista insieme al compagno e collega Raoul Bova. Come ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 19 maggio 2022) La fictionperha debuttato su Canale 5 con la prima puntata e i telespettatori hanno seguito con attenzione la vicenda del protagonista Roberto Beltrami, interpretato da Raoul Bova. Al suo fianco c'è ancheche, oltre ad essere la sua compagna nella vita reale, è partner anche sul set. L'attrice ha svelato qualche aneddoto interessante sul suo personaggio.per: parlaIntervistata dal settimanale Tele Sette,ha parlato diper, nuova fiction di Canale 5 che la vede come protagonista insieme al compagno e collega Raoul Bova. Come ...

