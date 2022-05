Giustizia per tutti anticipazioni: Roberto continua le sue indagini, chi ha ucciso Beatrice? (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo esser stata per qualche tempo nel cassetto, alla fine è arrivata in onda la fiction con Raoul Bova Giustizia per tutti, su Canale 5. Sulla scia del grande successo dell’attore in Don Matteo, Mediaset spera chiaramente che si bissi in qualche modo. Pensare di fare il 30% è ovviamente impossibile ma si mira ai 3 milioni di spettatori per questa fiction in un mercoledì sera in cui c’è davvero poca concorrenza. Abbiamo quindi conosciuto sin da subito Roberto, un uomo che è stato accusato di aver ucciso sua moglie. Ha scontato 10 anni in carcere, ha studiato giurisprudenza per dimostrare di essere innocente. Ce l’ha fatta, adesso vuole non solo, salvare le persone che come lui sono vittime di errori giudiziari, ma trovare anche il colpevole. Chi ha ucciso sua moglie? Lo scopriamo con le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo esser stata per qualche tempo nel cassetto, alla fine è arrivata in onda la fiction con Raoul Bovaper, su Canale 5. Sulla scia del grande successo dell’attore in Don Matteo, Mediaset spera chiaramente che si bissi in qualche modo. Pensare di fare il 30% è ovviamente impossibile ma si mira ai 3 milioni di spettatori per questa fiction in un mercoledì sera in cui c’è davvero poca concorrenza. Abbiamo quindi conosciuto sin da subito, un uomo che è stato accusato di aversua moglie. Ha scontato 10 anni in carcere, ha studiato giurisprudenza per dimostrare di essere innocente. Ce l’ha fatta, adesso vuole non solo, salvare le persone che come lui sono vittime di errori giudiziari, ma trovare anche il colpevole. Chi hasua moglie? Lo scopriamo con le ...

Advertising

amnestyitalia : Per i crimini di guerra commessi dalle forze statunitensi in Afghanistan e in Iraq nessuno è stato portato davanti… - ivanscalfarotto : Alla maratona oratoria in ricordo di Enzo Tortora e per una giustizia giusta. Il 12 giugno voteró 5 sì ai referendu… - lucianonobili : Grazie di cuore a @bobogiac, a Francesca Scopelliti, alla Fondazione Tortora e agli amici di @RadioLeopoldait per a… - AnnaFado : RT @Artventuno: Totale e incondizionata adesione di @Artventuno al sit-in per #JulianAssage per chiedere che non sia estradato negli #Usa.… - DiegaDi : RT @Enrico__Costa: Il ministero della Giustizia ci informa che nel 2021 sono stati pagati 24 mln di euro per 565 ingiuste detenzioni. Avvia… -