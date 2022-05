Giustizia per tutti, anticipazioni 2^ puntata 25 maggio 2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) Giustizia per tutti, la fiction con protagonista Raoul Bova tornerà in tv mercoledì 25 maggio in prima serata con una nuova appassionante puntata. Stando alle anticipazioni, Roberto Beltrami si occuperà del caso di Saverio, un uomo accusato dell'omicidio del fratello Cosimo. Saverio, però, ha perso la memoria e non ricorda nulla dell'accaduto. Poi, cercherà di aiutare una donna disperata per l'arresto del marito. Nel frattempo, avrà un faccia a faccia con Tommaso Randelli. Giustizia per tutti, trama puntata 25 maggio: Roberto affronta un caso complicato La seconda puntata di Giustizia per tutti in onda mercoledì 25 maggio vedrà Roberto Beltrami alle prese con un caso ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 19 maggio 2022)per, la fiction con protagonista Raoul Bova tornerà in tv mercoledì 25in prima serata con una nuova appassionante. Stando alle, Roberto Beltrami si occuperà del caso di Saverio, un uomo accusato dell'omicidio del fratello Cosimo. Saverio, però, ha perso la memoria e non ricorda nulla dell'accaduto. Poi, cercherà di aiutare una donna disperata per l'arresto del marito. Nel frattempo, avrà un faccia a faccia con Tommaso Randelli.per, trama25: Roberto affronta un caso complicato La secondadiperin onda mercoledì 25vedrà Roberto Beltrami alle prese con un caso ...

